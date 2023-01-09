Популярная исполнительница Тина Кароль каждый раз под новыми публикациями в сети получает множество откликов, комментариев и слов в адрес своих новых композиций. При этом артистка не останавливает свою работу и стала также чаще показывать, отрывки из концертов.

Ролик, в котором Кароль поет рядом с военнослужащим, вызвал бурную реакцию. Украинцы решили обсудить не только образ знаменитости, но еще и ее манеру исполнения.

«Тина Кароль в Протез-Фондирование зимнего gala в Миннеаполис» - сказано в описании.

«Наш Герой наш Сережка❤️; Наш Герой 🇺🇦Сергей, быстрого тебе выздоровления и возвращения в родную Украину на двоих 🫶🏻; Мы гордимся тобой наш Защитник 💙💛🇺🇦 крепкого здоровья;

Тина, спасибо за поддержку наших героев, им это сейчас пойдет на пользу; Наш герой! Крепкого здоровья тебе» - выразили свое почтение фанаты.

Нашлись и те, которые обсудили стиль пения Кароль:

«От ее пения аж 🐜 бегают; Да зачем же так орать!; это правда было очень громко; нормальный голос».

Также артистка также поделилась двумя видео, сделанными перед ее выступлениями, чем и привлекла внимание. Не утихли также и слухи о том, на какие отношения намекала Тина.

Напомним, кума Лорак Подкопаева обратилась к украинцам из Америки.

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