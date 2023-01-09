Дружина продюсера «Квартал 95» Ганна Саліванчук цього разу вирішила поділитись атмосферними кадрами з відпочинку, куди поїхала з дітьми. До того ж нещодавно артистці почали масово писати питання: куди ж зник її чоловік?
З ним Саліванчук практично не робить фото, і навіть атмосферні фотосесії робить лише з дітьми, без чоловіка зовсім. Цього разу Ганна покрасувалася на тлі лісових пейзажів, позуючи у ніжно-блакитному костюмі.
«Мрій так, ніби житимеш вічно. Живи так, ніби завтра помреш» - пише Саліванчук.
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