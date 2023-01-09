Дружина продюсера «Квартал 95» Ганна Саліванчук цього разу вирішила поділитись атмосферними кадрами з відпочинку, куди поїхала з дітьми. До того ж нещодавно артистці почали масово писати питання: куди ж зник її чоловік?

З ним Саліванчук практично не робить фото, і навіть атмосферні фотосесії робить лише з дітьми, без чоловіка зовсім. Цього разу Ганна покрасувалася на тлі лісових пейзажів, позуючи у ніжно-блакитному костюмі.

«Мрій так, ніби житимеш вічно. Живи так, ніби завтра помреш» - пише Саліванчук.

Українці відповіли:

«Яка краса 😍; Це Осоння Карпат?; Знову в Коритищах?; Головне призначення – народити синів, Ви виконали! Кожен прожитий день наближає нас до перемоги.

Казковий вигляд! 😍 Щаслива, що Ви там, дихайте чистим повітрям і радієте місцевим краєвидам!».

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"З Різдвом Христовим! Наразі вже не зрозуміло, коли святкувати Різдво 25 грудня чи 7 січня. Кожен вибирає як йому зручно, але найголовніше, що це ще одна нагода, щоб зібратися вашою родиною та провести цей час разом» - пише Ганна.

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