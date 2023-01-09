Супруга продюсера «Квартал 95» Анна Саливанчук в этот раз решила поделиться атмосферными кадрами из отдыха, куда уехала с детьми. Причем недавно артистке начали массово писать вопросы: куда же пропал ее муж?

С ним Саливанчук практически не делает фото, и даже атмосферные фотосессии делает только с детьми, без супруга вовсе. В этот раз Анна покрасовалась на фоне лесных пейзажей, позируя в нежно-голубом костюме.

«Мечтай так, будто будешь жить вечно. Живи так, как будто завтра умрешь» - пишет Саливанчук.

Украинцы ответили:

«Какая красота😍; Это Осоння Карпат?; Снова в Корытищах?; Главное предназначение – родить сыновей, Вы выполнили! Каждый прожитый нами день приближает нас к победе.

Сказочный вид! 😍 Счастлива, что Вы там, дышите чистым воздухом и радуетесь местным пейзажам!».

Мы также писали, украинцы принимали решение: когда его праздновать - 25-го декабря или 7-го января, из-за чего возникали споры.

«С Рождеством Христовым! Сейчас уже не понятно, когда праздновать Рождество 25 декабря или 7 января. Каждый выбирает как ему удобно, но самое главное, что это еще один повод, чтобы собраться вашей семьей и провести это время вместе» - пишет Анна.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.