Даша Астаф'єва щодня показує нові кадри в мережі, тому звикла до найрізноманітніших коментарів та критики. На цей раз артистка заговорила про те, яке посилання несе її новий опублікований кадр.

5 березня 2022 року – дата, коли зроблено цей портрет. Це й дещо інших.

«Пам'ятаю, як запросила zubarev.photographer прийти до нас до волонтерського центру, і просто допомогти запам'ятати цей час. Коли люди покинули ВСІ, почали працювати в одному місці, готувати та жити, планувати та крокувати разом у невідоме.

Ці дні я запам'ятаю назавжди. Як і нотатки, зроблені після того, як з'явилися портрети. Я просто підходила та питала людей, яких знаю місяць, ким вони були в минулому» - поділилася Даша.

Так виявилося, що за фахом працювали лише шеф-кухарі. Всі інші – це моделі, клінери, дизайнери, реабілітологи, власники зоо-готелю, айтішники, кур'єри, менеджери.

Перші тижні про життя Даші після 24 лютого не знали в мережі, а сама вона не стала піаритися на допомогу військовим. Лише згодом Астаф'єва прокоментувала, як змінилося її життя і чим вона займалася.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

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