Даша Астафьева каждый день показывает новые кадры в сети, поэтому привыкла к самым разным комментариям и критике. В этот раз артистка заговорила о том, какой посыл несет ее новый опубликованный кадр.

5 марта 2022 года - дата, когда сделан этот портрет. Это и несколько других.

«Помню, как пригласила zubarev.photographer прийти к нам в волонтерский центр, и просто помочь запомнить это время. Когда люди покинули ВСЕ, начали работать в одном месте, готовить и жить, планировать и шагать вместе в неизвестное.

Эти дни я запомню навсегда. Как и заметки, сделанные после того, как появились портреты. Я просто подходила и спрашивала людей, которых знаю месяц, кем они были в прошлом» - поделилась Даша.

Так оказалось, что по специальности работали только шеф-повара. Все остальные - это модели, клинеры, дизайнеры, реабилитологи, владельцы зоо-гостиницы, айтишники, курьеры, менеджеры.

Первые недели о жизни Даши после 24-го февраля не знали в сети, а сама она не стала пиариться на помощи военным. Только спустя время Астафьева прокомментировала, как изменилась ее жизнь и чем она занималась.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.