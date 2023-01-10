Євген Клопотенко цього разу розповів про міжнародний каталог продуктів спадщини, які перебувають під загрозою зникнення. Фактично червона книга продуктів. Наразі такий атлас "Ковчег смаку" створили і для України.

Університет Гастрономічних наук (Італія) під егідою міжнародної організації Slow Food у рамках проекту DiGe працюють над атласами "Ковчег смаку" для різних країн. Клопотенко вдалося для української версії написати передмову – каталог знаходиться у вільному доступі для всіх.

«Там і про сорти меду та про види бджіл, про корови та про рослини. Тепер усі зможуть дізнатись, наскільки унікальна Україна.

Ну от, наприклад, ви знали, що італійці виготовляють елітні сири з молока корів породи "Подоліка", а цих корів колись завезли до Італії з українського Поділля?

Тому, якщо ви цікавитеся гастрономією – читайте "Ковчег смаку". Якщо ви хочете краще зрозуміти Україну до смаку – читайте» - поділився Євген.

Також раніше шеф-кухар розповів, що насправді жульєн – це не страва, а спосіб нарізання овочів тонкою соломкою, яку вигадали французи. У сучасній французькій кулінарії жульєном можуть називати салати або супи з овочами, нарізаними в такий спосіб. У нас жульєном називається порційна запіканка із грибів під сиром.

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Клопотенко показав рецепт соковитих курячих котлет на пару.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поділився рецептом українського сендвіча з буряком.

Також Politeka писала, що Євген Клопотенко з "Мастер Шеф" показав рецепт ароматної випічки.