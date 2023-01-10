Евгений Клопотенко в этот раз рассказал о международном каталоге продуктов наследия, которые находятся под угрозой исчезновения. По факту красная книга продуктов питания. Теперь такой атлас "Ковчег вкуса" создали и для Украины.

Университет Гастрономических наук (Италия) под эгидой международной организации Slow Food в рамках проекта DiGe работают над атласами "Ковчег вкуса" для разных стран. Клопотенко удалось для украинской версии написать предисловие - каталог находится в свободном доступе для всех.

«Там и о сортах меда и о видах пчел, о коровах и о растениях. Теперь все смогут узнать, насколько уникальна Украина.

Ну вот, например, вы знали, что итальянцы изготавливают элитные сыры из молока коров породы "Подолика", а этих коров когда-то завезли в Италию из украинского Подолья?

Поэтому, если вы интересуетесь гастрономией – читайте "Ковчег вкуса". Если вы хотите лучше понять Украину по вкусу — читайте» - поделился Евгений.

Также ранее шеф-повар рассказал, что на самом деле жульен – это не блюдо, а способ нарезки овощей тонкой соломкой, который придумали французы. В современной французской кулинарии жульеном могут называть салаты или супы с овощами, нарезанными таким способом. У нас жульеном называется порционная запеканка из грибов под сыром.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко показал рецепт сочных куриных котлет на пару.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом украинского сэндвича со свеклой.

Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт ароматной выпечки.