Герой 12-го сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський стикається з критикою щоразу, коли в мережі з'являється інформація про проект. Більше того, цього року шоу критикували за переведення всіх дівчат одним голосом, за підбір самих учасниць та багато іншого.

Цього разу добірка кадрів з ефіру, що недавно вийшов, викликала різні суперечки, пов'язані з обраними фіналістками. У фінал шоу "Холостяк-12" пройшли дві дівчини - Олександра Мудра та фотомодель Катя.

«Сподобалося в гостях у Сашка П.!!! Невимушено, молодо, весело, прикольно, запам'ятовуючи!; Марина хороша дівчина, але те добре, що він її не вибрав 🤷🏽‍♀️ вона заслуговує на краще, так як і Саша;

Найкінченіший проект на всьому телебаченні; Боже, ця відьма "мудра" проходить далі, з Алексом щось не так...; Я не знаю, як люди дивляться цю кринжатину.

Ну, чого ви таке агресивне на це шоу?; Маринку шкода; Таке ось шоу. Раніше було краще. І холостяк тут такий собі; Тільки Марина запросила додому, решта бадег тягалася.

Виграєте Катю… всі це знають! Але разом не будуть… вже розійшлися через тиждень); Нехай уже виграє ця мудра, бо тупі мають триматися разом».

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

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