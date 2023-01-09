Герой 12-го сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский сталкивается с критикой каждый раз, когда в сети появляется информация о проекте. Более того, в этому году шоу критиковали за перевод всех девушек одним голосом, за подбор самих участниц и многое другое.

В этот раз подборка кадров из недавно вышедшего эфира вызвала различные споры, связанные с выбранными финалистками. В финал шоу "Холостяк-12" прошли две девушки - Александра Мудрая и фотомодель Катя.

«Понравилось в гостях у Саши П.!!! Непринужденно, молодо, весело, прикольно, запоминая!; Марина хорошая девушка, но то хорошо, что он ее не выбрал 🤷🏽‍♀️ она заслуживает лучшего, так как и Саша;

Самый конченный проект на всем телевидении; Боже, эта ведьма "мудрая" проходит дальше, с Алексом что-то не так...; Я не знаю, как люди смотрят эту кринжатину…

Ну, чего вы так агрессивно на это шоу?; Маринку жалко; Такое вот шоу. Раньше лучше было. И холостяк здесь такой себе; Только Марина пригласила домой, остальные по бадегам таскались

Выигрываете Катя… все это знают! Но вместе не будут.. уже разошлись через неделю); Пусть уж выиграет эта мудрая, потому что тупые должны держаться вместе».

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.