На цей раз артистка вирішила відповісти на популярні питання фанатів, які їй надіслали в Інстаграм. Свої відповіді зірка супроводжувала кількома кадрами, на яких позувала у звичному для себе стилі.
«Не вистачає твоїх жіночних образів та суконь» - пише одна з шанувальниць.
На це Надя поспішила відповісти чесно: Мені теж. Але сукні, як і наше спокійне життя, залишилися десь там, на початку 22-го».
Поцікавилися у Дорофєєвої, як їй вдається так круто та стильно одягатися, на що артистка висловилася:
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«Моя любов до одягу з'явилася ще в дитинстві завдяки мамі. Ми могли з нею виходити на ринок о дев'ятій ранку і прийти додому аж о восьмій вечора. Весь цей час ми шукали речі не як у всіх. Могли за день купити щось одне, але унікальне. Це була наша приємна дівоча традиція» – пише Надя.
Раніше Надя поділилася невеликим дурним роликом, але українці написали багато критики:
«Взагалі, коли гурт «Час та скло» розпався, репертуар у Наді так… для дітей 11-16 років. Ну млинець.. взагалі не те ...;
Круто веселитися якщо війна далеко від тебе, майже не відчуваєш її, Надя, приїжджай у Бахмут повеселись».
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