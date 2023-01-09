На цей раз артистка вирішила відповісти на популярні питання фанатів, які їй надіслали в Інстаграм. Свої відповіді зірка супроводжувала кількома кадрами, на яких позувала у звичному для себе стилі.

«Не вистачає твоїх жіночних образів та суконь» - пише одна з шанувальниць.

На це Надя поспішила відповісти чесно: Мені теж. Але сукні, як і наше спокійне життя, залишилися десь там, на початку 22-го».

Поцікавилися у Дорофєєвої, як їй вдається так круто та стильно одягатися, на що артистка висловилася:

«Моя любов до одягу з'явилася ще в дитинстві завдяки мамі. Ми могли з нею виходити на ринок о дев'ятій ранку і прийти додому аж о восьмій вечора. Весь цей час ми шукали речі не як у всіх. Могли за день купити щось одне, але унікальне. Це була наша приємна дівоча традиція» – пише Надя.

Раніше Надя поділилася невеликим дурним роликом, але українці написали багато критики:

«Взагалі, коли гурт «Час та скло» розпався, репертуар у Наді так… для дітей 11-16 років. Ну млинець.. взагалі не те ...;

Круто веселитися якщо війна далеко від тебе, майже не відчуваєш її, Надя, приїжджай у Бахмут повеселись».

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