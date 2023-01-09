В этот раз артистка решила ответить на популярные вопросы фанатов, которые ей прислали в Инстаграм. Свои ответы звезда сопроводила несколькими кадрами, на которых позировала в привычном для себя стиле.

«Не хватает твоих женственных образов и платьев» - пишет одна из поклонниц.

На это Надя поспешила ответить честно: «Мне тоже. Но платья, как и наша спокойная жизнь, остались где-то там, в начале 22-го».

Поинтересовались у Дорофеевой, как ей удается так круто и стильно одеваться, на что артистка высказалась:

«Моя любовь к одежде появилась еще в детстве благодаря маме. Мы могли с ней выходить на рынок в девять утра и прийти домой аж в восемь вечера. Все это время мы искали вещи не как у всех. Могли за день купить что-то одно, но уникальное. Это была наша приятная девичья традиция» - пишет Надя.

Ранее Надя поделилась небольшим дурашливым роликом, но украинцы написали много критики,:

«Вообще, когда группа «Время и стекло» распалась, репертуар у Нади да… для детей 11-16 лет. Ну блин.. вообще не то…;

Круто веселиться если война далеко от тебя, почти не чувствуешь ее, Надя, приезжай в Бахмут повеселись».

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