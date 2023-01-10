Популярний шеф-кухар, ресторатор та блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який багато років був головним суддею шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав відео та поділився рецептом приготування незвичайного цибульного супу.

"Цибулевий суп вселяє негативні спогади і асоціюється з не надто приємним смаком? Спробуйте цей рецепт, і ви здивуєтеся, якою смачною і неповторною може бути ця страва!", - заінтригував Ектор.

За його словами, він заздалегідь приготував курячий бульйон і заморозив його, що зайняло мало часу, а під час приготування супу прискорило процес. Потім кухар розповів про інгредієнти, а на відео показав процес приготування супу.

Інгредієнти:

Цибуля – 500 р.

Чебрець – 10 р.

Часник – 10 р.

Олія вершкове – 100 г.

Біле вино – 200 г.

Бульйон курячий – 500 мл.

Біла квасоля – 100 г.

Багет – 3-4 скибочки.

Сир Гауда – 100 г.

"У пакетах-слайдерах можна зберігати продукти для морозильної камери, так і овочі, та фрукти для холодильника. Заздалегідь заморозивши інгредієнти, можете готувати суп у будь-яку пору року. А як готуєте цибульний суп ви? Ділитесь рецептиками в коментарях!", - підсумував Хіменес-Браво.

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