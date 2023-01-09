Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка з початку війни залишається в Україні і зараз чекає на дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка показала відео, на якому виконує відому на весь світ українську колядку "Щедрик".
Як видно, Світлану знято в затишній святковій атмосфері, поряд з нею стоїть гарна ялинка, а з боків видно музикантів, які супроводжують її спів. Перед камерою артистка з'явилася у короткій чорній сукні, що підкреслює округлий живіт, а на її ногах чорні ботфорти. Завершує образ мила новорічна шапочка, під якою вогненно-руде розпущене волосся.
У підписі до публікації Тарабарова написала: "Щедрик від щирого серця в кожну сім'ю. Важкі, темні часи. З життя йдуть хоробри, добрі щирі серця. І це дуже боляче. Але ми набуваємо сили на світло, на мрії. Дякую кожному за тепло і кохання. Бережіть себе".
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:
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"Божественно".
"Неймовірне виконання. Це так красиво".
"Дуже гарне виконання. Щедрих нам усім свят та світу для України. Христос Народився!".
"Як це красиво і з душею! Дякую".
"Дуже красиво".
"Ваше виконання чудово. Люблю слухати".
"Як чудово! Дуже-дуже красиво".
"Незвичайне виконання! Супер".
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