Популярный шеф-повар, ресторатор и блогер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который много лет был главным судьей шоу "Мастер Шеф", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил видео и поделился рецептом приготовления необычного лукового супа.

"Луковый суп внушает негативные воспоминания и ассоциируется с не слишком приятным вкусом? Попробуйте этот рецепт, и вы удивитесь, каким вкусным и неповторимым может быть это блюдо!", - заинтриговал Эктор.

По его словам, он заранее приготовил куриный бульон и заморозил его, что заняло мало времени, а при приготовлении супа ускорило процесс. Затем повар рассказал об ингредиентах, а на видео показал процесс приготовления супа.

Ингредиенты:

Лук – 500 г.

Тимьян – 10 г.

Чеснок – 10 г.

Масло сливочное – 100 г.

Белое вино – 200 г.

Бульон куриный – 500 мл.

Белая фасоль – 100 г.

Багет – 3-4 ломтика.

Сыр Гауда – 100 г.

"В пакетах-слайдерах можно хранить продукты для морозильной камеры, так и овощи, и фрукты для холодильника. Заранее заморозив ингредиенты, можете готовить суп в любое время года. А как готовите луковый суп вы? Делитесь рецептиками в комментариях!", - подытожил Хименес-Браво.

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