Популярный шеф-повар, ресторатор и блогер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который много лет был главным судьей шоу "Мастер Шеф", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил видео и поделился рецептом приготовления необычного лукового супа.
"Луковый суп внушает негативные воспоминания и ассоциируется с не слишком приятным вкусом? Попробуйте этот рецепт, и вы удивитесь, каким вкусным и неповторимым может быть это блюдо!", - заинтриговал Эктор.
По его словам, он заранее приготовил куриный бульон и заморозил его, что заняло мало времени, а при приготовлении супа ускорило процесс. Затем повар рассказал об ингредиентах, а на видео показал процесс приготовления супа.
Ингредиенты:
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- Лук – 500 г.
- Тимьян – 10 г.
- Чеснок – 10 г.
- Масло сливочное – 100 г.
- Белое вино – 200 г.
- Бульон куриный – 500 мл.
- Белая фасоль – 100 г.
- Багет – 3-4 ломтика.
- Сыр Гауда – 100 г.
"В пакетах-слайдерах можно хранить продукты для морозильной камеры, так и овощи, и фрукты для холодильника. Заранее заморозив ингредиенты, можете готовить суп в любое время года. А как готовите луковый суп вы? Делитесь рецептиками в комментариях!", - подытожил Хименес-Браво.
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