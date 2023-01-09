Популярний український ведучий, інтерв'юер та блогер Слава Дьомін, який прославився як радіоведучий "Люкс ФМ", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділився кумедним дитячим фото, на яких показав, як виглядав до популярності.

Як виявилось, це святкові фото, у підписі до публікації Слава розповів про традицію ходити колядувати на Різдво. Так, на одному з фото майбутня зірка радіоефірів знята у милій вишиванці з музичним інструментом у руках. На другому знімку Дьомін вже старший, вони позують з другом та ялинкою на задньому плані.

У підписі до публікації Слава розповів про те, як вони у дитинстві колядували: "У дитинстві я завжди колядував. Але із фантазією. Ми з другом Ванею ходили сусідами, я грав на маленькому ручному піаніно і ми співали колядки. І нам завжди давали більше грошей за оригінальність. Якось ми так добре поколядували, що я купив собі шкіряну куртку. Зауважив, що цього року колядників більше ніж минулого. Раніше нам давали по гривні. І за зарплат у 100 грн це були шикарні суми. А скільки ви давали колядникам?".

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