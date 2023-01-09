Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і пішла до його найкращого друга Михайла Кацуріна, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне домашнє фото та поділилася, що зрозуміла у 2022 році.

Як видно, на новій фотографії Надя знята у світлій кімнаті, вона сидить на табуретці серед безладу і клацає щось у телефоні. Перед камерою артистка з'явилася у широких джинсах та світлій кофті вільного крою. Її волосся недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та серйозний зосереджений вигляд.

У підписі до публікації Дорофєєва поділилася відвертими відкриттями: "Мої 8 "виявилось" 2022 -го року .

1)виявилось, що бути чесним із собою - дуже складно.

2)виявилось, що я багато чого не зрозуміла вчасно.

3)виявилось, що все погане робить сильнішою.

4)виявилось, те, що крихке - доламається.

5)виявилось, що близькі люди - найпотужніша сила.

6)виявилось, що мені достатньо однієї малесенької косметички (bb крем, олівець для губ і брів, гігієнічна помада).

7)виявилось, що одна фраза може змінити життя.

8)виявилось , що зробити донат - як чудовий сеан.с психотерапії, дає надію".

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