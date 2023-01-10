Співачка Даша Астаф'єва зізналася, що після початку вторгнення росії в Україну багато чого переосмислила та чесно подивилася на своє життя, а також на почуття до коханого.

Українська модель, співачка та волонтер Даша Астаф'єва вперше розповіла про проблеми зі здоров'ям через минулі невдалі стосунки.

У підкасті з Петром Заставним вона розповіла про те, як війна змінює відносини людей, і зізналася, що була рада завершенню минулих відносин, які негативно позначалися на її здоров'ї.

Співачка зізналася, що після початку вторгнення росії в Україну багато чого переосмислила та чесно подивилася на своє життя, а також почуття до коханого.

"Я вперше про це говорю, але коли я зрозуміла, що у мене дуже великі проблеми зі здоров'ям і розумію, що це пов'язано зі стосунками. Я не поглиблюватимуся. Але це безпосередньо пов'язано зі стосунками, і ти не можеш продовжувати це і не можеш далі ризикувати життям", - Поділилася Даша Астаф'єва.

Даша Астаф'єва прокоментувала свої відверті фотосесії у стилі ню, у яких раніше активно брала участь. Зірка наголосила, що ніколи не знімалася оголеною за гроші.

"Жодна моя оголена фотографія не оплачувалася. Це був творчий погляд на реальність. Гола людина може бути чуттєвою. Тим самим долучатися до світового мистецтва, до класичних картин, до бачення смішного в спокусливому. До цього вивільнення свого бажання свободи... Для мене фотки оголеного тіла, які продаються, це негарно. Це просто брудні гроші", - висловилася Астаф'єва.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.