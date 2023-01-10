Певица Даша Астафьева призналась, что после начала вторжения россии в Украину многое переосмыслила и честно посмотрела на свою жизнь, а также на чувства к любимому.

Украинская модель, певица и волонтер Даша Астафьева впервые рассказала о проблемах со здоровьем из-за прошлых неудачных отношений.

В подкасте с Петром Заставным она рассказала о том, как война меняет отношения людей, и призналась, что была рада завершению прошлых отношений, которые негативно сказывались на ее здоровье.

Певица призналась, что после начала вторжения россии в Украину многое переосмыслила и честно посмотрела на свою жизнь, а также чувства к любимому.

"Я впервые об этом говорю, но когда я поняла, что у меня очень большие проблемы со здоровьем и понимаю, что это связано с отношениями. Я не буду углубляться. Но это напрямую связано с отношениями, и ты не можешь продолжать это и не можешь дальше рисковать жизнью", — поделилась Даша Астафьева.

Даша Астафьева прокомментировала свои откровенные фотосессии в стиле ню, в которых ранее активно принимала участие. Звезда подчеркнула, что никогда не снималась обнаженной за деньги.

"Ни одна моя обнаженная фотография не оплачивалась. Это был творческий взгляд на реальность. Голый человек может быть чувственным. Тем самым приобщаться к мировому искусству, к картинам классическим, к видению смешного в соблазнительном. К этому высвобождению своего желания свободы... Для меня фотки обнаженного тела, которые продаются, это некрасиво. Это просто грязные деньги", — высказалась Астафьева.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.