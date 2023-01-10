Популярна співачка Оля Цибульська зараз дає благодійні концерти, але це не заважає їй спілкуватися із передплатниками у соцмережі. В одній із таких розмов вона поділилася дуже потаємним про виховання свого сина Нестора. Про це українська знаменитість розповіла у Instagram-stories.

Так, Оля Цибульська розповіла, яке має табу у вихованні сина. Співачка зізналася, що ніколи не скаже дитині: "бо я так сказала".

"Він дуже розумний і свідомий хлопчик, і реагує, коли є пояснення, а не "бо я так сказала". Мета - щоб він був здоровим і в безпеці. Був людиною і вмів з любов'ю та розумінням ставитися до людей, спілкуватися з ними , відстоювати свої межі та думки", - пояснила популярна співачка Оля Цибульська.

Інший користувач мережі звернув увагу, що артистка дуже відрізняється від багатьох артистів. Адже вона не боїться бути справжньою і сміятися з себе.

"У цьому основна фішка артиста – бути різними. Не таким, як усі. Мені дуже добре так", - відповіла на це популярна співачка Оля Цибульська.

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