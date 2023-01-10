Популярная певица Оля Цибульская рассказала, какое у нее есть табу в воспитании сына.

Популярная певица Оля Цибульская сейчас дает благотворительные концерты, но это не мешает ей общаться с подписчиками в соцсети. В одном из таких разговоров она поделилась очень сокровенным о воспитании своего сына Нестора. Об этом украинская знаменитость поведала в Instagram-stories.

Так, Оля Цибульская рассказала, какое у нее есть табу в воспитании сына. Певица призналась, что никогда не скажет ребенку: "потому что я так сказала".

"Он очень умный и сознательный мальчик, и реагирует, когда есть объяснение, а не "потому что я так сказала". Цель - чтобы он был здоровым и в безопасности. Был человеком и умел с любовью и пониманием относиться к людям, общаться с ними, отстаивать свои границы и мысли", - пояснила популярная пеевица Оля Цибульская.

Другой пользователь сети обратил внимание, что артистка очень сильно отличается от многих артистов. Ведь она не боиться быть настоящей и смеяться над собой.

"В этом основная фишка артиста - быть разными. Не таким, как все. Мне очень хорошо так", - ответила на это популярная певица Оля Цибульская.

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