Популярна українська співачка Настя Каменських, яка спочатку війни і весь цей час живе частково в Україні та частково за кордоном, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, в якому показала свої виступи на сцені палацу "Україна", а також поділилася своїми спогадами про це місце.

За словами Насті, палац "Україна" – це місце, яке вона знає змалку, там часто виступали її батьки – артисти хору ім. Г. Верьовки. Подорослішавши, вона сама часто там репетирувала і виступала. А за тиждень до повномасштабного вторгнення росії в Україну, Настя виступала на "Українській пісні року" і не могла припустити, що ще майже через рік палац понівечить війна.

"Палац "Україна" місце, де завжди панувала атмосфера свята. Цю атмосферу в нас вкрали не лише тут, а й по всій країні. Але я знаю, що ми повернемо все вкрадене. І саме тут після нашої перемоги ми обов‘язково з вами ще заспіваємо в унісон улюблених пісень. Бо ми з вами разом! Бо ми тримаємось. Бо ми щирі і справжні, бо ми на стороні світла і добра! Бо ми підтримуємо своїх і своє у складні часи! Бо ми ніколи не лишаємось осторонь! Повернемо все і відбудуємо все!", - написала Каменських.

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