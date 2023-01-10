Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сначала войны и все это время живет частично в Украине и частично за границей, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, в котором показала свои выступления на сцене дворца "Украина", а также поделилась совими воспоминаниями об этом месте.

По словам Насти, дворец "Украина" – это место, которое она знает с детства, там часто выступали ее родители – артисты хора им. Г. Веревки. Повзрослев она сама часто там репетировала и выступала. А за неделю до полномасштабного вторжения россии в Украину, Настя выступала на "Украинской песне года" и не могла представить, что еще почти через год дворец изуродует война.

"Дворец "Украина" – место, где всегда царила атмосфера праздника. Эту атмосферу у нас украли не только здесь, но и по всей стране. Но я знаю, что мы вернем все украденное. И именно здесь после нашей победы мы обязательно с вами еще споем в унисон любимых песен. Потому что мы с вами вместе! Мы держимся. Ибо мы искренни и настоящие, потому что мы на стороне света и добра! Ибо мы поддерживаем своих и свое в сложные времена! Мы никогда не остаемся в стороне! Вернем все и отстроим все!", - написала Каменских.

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