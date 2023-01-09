Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала кілька знімків зі своєї подорожі до Парижа.

Як видно, на нових фотографіях Дашу відбито за столиком у розкішному кафе десь у Парижі. Перед камерою вона з'явилася в елегантній темній сукні в горошок, яка підкреслила фігуру та поставу. Волосся дівчини розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона спокійно попиває вино і не дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Paris". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки, засинаючи її компліментами:

"Даша, звідки це плаття?".

"Чарівна".

"Супер. Ти така класна. Люблю твої відео".

"Такі затишні та щирі фото".

"Найкрасивіша".

"Красуня".

"Ви така гарна. Найкращий блогер".

"Після одруження та народження дитини ви стали такою чарівною леді".

"Посмішка, як завжди - осяює. Дашуль, твоя посмішка - така одна в усьому світі".

"Красуня неймовірна. Спробуйте там французьке вино – бордо".

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