Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила несколько снимков со своего путешествия в Париж.

Как видно, на новых фотографиях Даша запечатлена за столиком в роскошном кафе где-то в Париже. Перед камерой она пояивлась в элегантном темном платье в горошек, которое подчеркнуло фигуру и осанку. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она расслабленно попивает вино и не смотрит в объектив.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Paris". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши, засыпая ее комплиментами:

"Даша, откуда это платье?".

"Волшебная".

"Супер. Ты такая классная. Люблю твои видео".

"Такие уютные и искренние фото".

"Самая красивая".

"Красавица".

"Вы такая красивая. Лучший блогер".

"После женитьбы и рождения ребенка вы стали такой очаровательной леди".

"Улыбка, как всегда – озаряет. Дашуль, твоя улыбка – такая одна во всем мире".

"Красавица невероятная. Попробуйте там французское вино – бордо".

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