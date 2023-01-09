Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила несколько снимков со своего путешествия в Париж.
Как видно, на новых фотографиях Даша запечатлена за столиком в роскошном кафе где-то в Париже. Перед камерой она пояивлась в элегантном темном платье в горошек, которое подчеркнуло фигуру и осанку. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она расслабленно попивает вино и не смотрит в объектив.
В подписи к публикации Квиткова написала: "Paris". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши, засыпая ее комплиментами:
"Даша, откуда это платье?".
"Волшебная".
"Супер. Ты такая классная. Люблю твои видео".
"Такие уютные и искренние фото".
"Самая красивая".
"Красавица".
"Вы такая красивая. Лучший блогер".
"После женитьбы и рождения ребенка вы стали такой очаровательной леди".
"Улыбка, как всегда – озаряет. Дашуль, твоя улыбка – такая одна во всем мире".
"Красавица невероятная. Попробуйте там французское вино – бордо".
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Ела проклятия": жена звезды Квартал 95 разводится и решила не молчать
Одесская пограничница попала в скандал из-за Нового года в Париже, кадры: "Народ возмутился"
Спрятать не удалось: СБУ наконец добралась до богатств известного экс-министра, фото роскоши
Ушел из жизни знаменитый украинский музыкант: звезда "Голос країни" Аксельрод сообщил о трагедии
Напомним, "Одна фраза может изменить жизнь": Дорофеева после развода с Дантесом удивила откровениями.
Как сообщала Politeka, "Всегда давали больше денег": Демин показал, как выглядел в детстве и рассказал, как ходил колядовать.
Также Politeka писала, что "Темные времена": беременная Тарабарова нашла способ, чтобы поддержать украинцев, видео.