Як повідомляє Politeka.net , Катерина Репяхова молодша за співака Віктора Павлика майже на тридцять років, для артиста шлюб із дівчиною став уже четвертим і їхня дитина була також для нього четвертою. Катерина скандалила з його попередньою дружиною, влаштовувала розбирання та навіть довела справу до суду.

При цьому Репяхова не любить, коли її критикують у мережі. І хоча кадри дівчина виставляє на загальний огляд, критику вона завжди помічає, особливо у своїх Сторі.

Після масових зауважень про відео Павлика та Репяхової сама дівчина не стала мовчати. На відпочинку в горах вона вирішила показати артиста і саркастично написала: "Мій красень та мій дідусь".

Раніше Віктора Павлика не раз називали таким, поряд з Катериною, адже сивий артист значно старший за неї.

Нагадаємо, раніше Репяхова показала, як вони танцювали разом із чоловіком під виконання наживо оркестру, одягненого в національні українські костюми.

У мережі почали реагувати на пост по-своєму:

«Кате, одягніть нарешті свого чоловіка пристойно! Купуйте нормальні штани йому 😂; Хоч би Віктору Франковичу одягли штанці людські, він же народний артист України, що за спортивки?

Боже, навіщо таке виставляти посміховисько. Дід із онукою; Фуууу, як може бути, батькові дитини народити)».

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