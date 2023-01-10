Как сообщает Politeka.net, Катерина Репяхова моложе певца Виктора Павлика почти на тридцать лет, для артиста брак с девушкой стал уже четвертым и их ребенок был также для него четвертым. Катерина скандалила с его предыдущей женой, устраивала разборки и даже довела дело до суда.

При этом Репяхова не любит, когда ее критикуют в сети. И хотя кадры девушка выставляет на всеобщее обозрение, критику она всегда подмечает, особенно в своих Стори.

После массовых замечаниях о видео Павлика и Репяховой, сама девушка не стала молчать. На отдыхе в горах она решила показать артиста и саркастично написала: "Мой красавец и мой дедуля".

Ранее Виктора Павлика не раз называли таковым, рядом с Катериной, ведь седовласый артист значительно старше нее.

Напомним, ранее Репяхова показала, как они танцевали вместе с мужем под исполнение вживую оркестра, одетого в национальные украинские костюмы.

В сети принялись реагировать на пост по-своему:

«Катя, оденьте наконец своего мужа прилично! Купите нормальные брюки ему😂; Хотя бы Виктору Франковичу одели штанишки человеческие, он же народный артист Украины, что за спортивки?

Боже, зачем такое выставлять посмешище. Дед с внучкой; Фуууу, как такое может быть, родителю ребенка родить)».

Напомним, что молодая жена украинского артиста Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена украинского артиста Виктора Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена украинского певца Виктора Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.