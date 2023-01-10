Как сообщает Politeka.net, Катерина Репяхова моложе певца Виктора Павлика почти на тридцать лет, для артиста брак с девушкой стал уже четвертым и их ребенок был также для него четвертым. Катерина скандалила с его предыдущей женой, устраивала разборки и даже довела дело до суда.
При этом Репяхова не любит, когда ее критикуют в сети. И хотя кадры девушка выставляет на всеобщее обозрение, критику она всегда подмечает, особенно в своих Стори.
После массовых замечаниях о видео Павлика и Репяховой, сама девушка не стала молчать. На отдыхе в горах она решила показать артиста и саркастично написала: "Мой красавец и мой дедуля".
Ранее Виктора Павлика не раз называли таковым, рядом с Катериной, ведь седовласый артист значительно старше нее.
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Напомним, ранее Репяхова показала, как они танцевали вместе с мужем под исполнение вживую оркестра, одетого в национальные украинские костюмы.
В сети принялись реагировать на пост по-своему:
«Катя, оденьте наконец своего мужа прилично! Купите нормальные брюки ему😂; Хотя бы Виктору Франковичу одели штанишки человеческие, он же народный артист Украины, что за спортивки?
Боже, зачем такое выставлять посмешище. Дед с внучкой; Фуууу, как такое может быть, родителю ребенка родить)».
Напомним, что молодая жена украинского артиста Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.
Как сообщала Politeka, молодая жена украинского артиста Виктора Павлика засветила фигуру в купальнике.
Также Politeka писала, что молодая жена украинского певца Виктора Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.