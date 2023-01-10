Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька знімків із нової фотосесії, на яких хизнулася принадами.

Як видно, на нових фото Анна знята у спокусливому образі, і нагадала шанувальникам Наст. Каменських. Перед камерою вона перестала в короткій спідниці з "дірявим" білим топом і чорним піджаком, а на її ногах білі шкарпетки і чорні босоніжки на шпильках. Волосся співачки розпущене в об'ємному укладанні, а на обличчі яскравий макіяж із соковитими губами.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Моя улюблена команда". А шанувальники відразу почали коментувати нові фото зірки:

"Перша – топ".

"Боже, вау. Дуже красиво".

"Лялька".

"Вау, це підпал".

"Дуже красива. Просто неймовірна красуня".

"Як красиво".

"Не знаю чому, а вона мені Настю Каменських чимось схожа".

"Останнім часом схожа на Сєдокову".

"Занадто багато фотошопу. Що дуже багато, не здорово!".

"Це неймовірно".

"Дуже схожа на маму тут".

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