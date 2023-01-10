Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько снимков из новой фотосессии, на которых хвастнула прелестями.

Как видно, на новых фото Анна запечатлена в соблазнительном образе, и напомнила поклонникам Наст. Каменских. Перед камерой она престала в короткой черной юбке с "дырявым" белым топом и черным пиджаком, а на ее ногах белые носочки и черные босоножки на шпильках. Волосы певицы распущены в объемной укладке, а на лице яркий макияж с сочными губами.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Моя любимая команда". А поклонники тут же принялись комментировать новые фото звезды:

"Первая – топ".

"Боже, вау. Очень красиво".

"Кукла".

"Вау, это поджог".

"Очень красивая. Просто невероятная красотка".

"Как красиво".

"Не знаю почему, а она мне Настю Каменских чем-то похожа".

"В последнее время похожа на Седокову".

"Слишком много фотошопа. Что слишком много, не здорово!".

"Это невероятно".

"Очень похожа на маму здесь".

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