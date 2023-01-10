Популярна українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко розкрила головні новини за 320 день повномасштабної війни.

На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що ворог поновив масований наступ на Соледар на Донеччині (фото 1). Про те, що там тривають важкі бої, повідомили в міністерстві оборони. А ситуацію навколо Соледара станом на 21:00 описав журналіст Юрій Бутусов (фото 2-3).

Росія напередодні вранці обстріляла Шевченкове на Харківщині. Снаряди влучили в місцевий ринок, вбивши двох людей (відео 4).

Також Марічка Падалко показала, як російські пропагандисти готують населення до того, що, можливо, доведеться воювати і російським строковикам (відео 5).

Росіяни знову обстріляли Херсон. Загинув перехожий (відео 6).

Чехія готується передати Україні танки Т72, один з них із побажаннями успіху ЗСУ підписав прем’єр країни Петр Фіала (фото 7).

Російський військовий в телефонній розмові, яку перехопила СБУ, хизувався, як вони вбивали та знущалися з українців при відступі з Лимана (відео 8).

Київські діти в спальному районі столиці передали вітання путіну (фото 9).

Острівна країна у Тихому океані Ніуе випустила монету номіналом 5 доларів, на якій зображено захисника «Азовсталі» авторства українського художника Максима Паленка (фото 10).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.