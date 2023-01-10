На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что враг возобновил массированное наступление на Соледар в Донецкой области (фото 1). О том, что там продолжаются тяжелые бои, сообщили в министерстве обороны. А ситуацию вокруг Соледара на 21:00 описал журналист Юрий Бутусов (фото 2-3).
Россия накануне утром обстреляла Шевченко в Харьковской области. Снаряды попали в местный рынок, убив двух человек (видео 4).
Также Маричка Падалко показала, как российские пропагандисты готовят население к тому, что возможно придется воевать и российским срочникам (видео 5).
Россияне снова обстреляли Херсон. Погиб прохожий (видео 6).
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Чехия готовится передать Украине танки Т72, один из них с пожеланиями успеха ВСУ подписал премьер-министр страны Петр Фиала (фото 7).
Российский военный в перехваченномм СБУ телефонном разговоре кичился, как они убивали и издевались над украинцами при отступлении из Лимана (видео 8).
Киевские дети в спальном районе столицы передали приветствие путину (фото 9).
Островная страна в Тихом океане Ниуэ выпутила монету номиналом 5 долларов, на которой изображен защитник «Азовстали» авторства украинского художника Максима Паленко (фото 10).
Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.