Популярная украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко раскрыла главные новости за 320-й день полномасштабной войны.

На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что враг возобновил массированное наступление на Соледар в Донецкой области (фото 1). О том, что там продолжаются тяжелые бои, сообщили в министерстве обороны. А ситуацию вокруг Соледара на 21:00 описал журналист Юрий Бутусов (фото 2-3).

Россия накануне утром обстреляла Шевченко в Харьковской области. Снаряды попали в местный рынок, убив двух человек (видео 4).

Также Маричка Падалко показала, как российские пропагандисты готовят население к тому, что возможно придется воевать и российским срочникам (видео 5).

Россияне снова обстреляли Херсон. Погиб прохожий (видео 6).

Чехия готовится передать Украине танки Т72, один из них с пожеланиями успеха ВСУ подписал премьер-министр страны Петр Фиала (фото 7).

Российский военный в перехваченномм СБУ телефонном разговоре кичился, как они убивали и издевались над украинцами при отступлении из Лимана (видео 8).

Киевские дети в спальном районе столицы передали приветствие путину (фото 9).

Островная страна в Тихом океане Ниуэ выпутила монету номиналом 5 долларов, на которой изображен защитник «Азовстали» авторства украинского художника Максима Паленко (фото 10).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.