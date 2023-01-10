Дружина Юрія Ткача з "Квартал 95" Вікторія показала Лізу, що підросла, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Юрій Ткач – відомий український гуморист, який став зіркою "Квартал 95". Знаменитість одружений з танцівницею Вікторією, яка народила зірковому чоловікові дочку Лізу. Дівчинка вже ходить у другий клас і батьки активно вихваляються талантами дитини у своїх блогах. А цього разу Вікторія поділилася відео, де Ліза танцювала у ванній кімнаті.

"Ліза та її початок 2023 року", - написала Вікторія під відео.

Фанати, включаючи дружину Євгена Кошового та танцівницю Ілону Гвоздєву, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Тут її краса, на циганську схожа";

"Боже, це ж копія Юри";

"Батько та його неймовірні таланти. Кажуть, на дітях геніїв природа відпочиває, а тут нічого вона не відпочила, а навпаки";

"Це певний початок не лише Лізи, а й більшості людей";

"Гени не блохи, не перескакують".

А раніше Вікторія показала, як Ліза запалювала на вулиці.

"Це відео для тих,

хто впав духом і

не може зібрати себе в купу, щоб піднятися!)))

Гей, друзі, наші ЗСУ для кого щодня борються за свободу та свободу,

відстоюють непохитність і силу нашого народу?!

Їх тил має бути таким же!

Мужнім, сильним і благородним щодня,

кожну секунду за їхню відданість українській землі!!!", - написала дружина Ткача під роликом.

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