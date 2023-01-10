Як пише Politeka.net, Юрій Ткач – відомий український гуморист, який став зіркою "Квартал 95". Знаменитість одружений з танцівницею Вікторією, яка народила зірковому чоловікові дочку Лізу. Дівчинка вже ходить у другий клас і батьки активно вихваляються талантами дитини у своїх блогах. А цього разу Вікторія поділилася відео, де Ліза танцювала у ванній кімнаті.
"Ліза та її початок 2023 року", - написала Вікторія під відео.
Фанати, включаючи дружину Євгена Кошового та танцівницю Ілону Гвоздєву, поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Тут її краса, на циганську схожа";
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"Боже, це ж копія Юри";
"Батько та його неймовірні таланти. Кажуть, на дітях геніїв природа відпочиває, а тут нічого вона не відпочила, а навпаки";
"Це певний початок не лише Лізи, а й більшості людей";
"Гени не блохи, не перескакують".
А раніше Вікторія показала, як Ліза запалювала на вулиці.
"Це відео для тих,
хто впав духом і
не може зібрати себе в купу, щоб піднятися!)))
Гей, друзі, наші ЗСУ для кого щодня борються за свободу та свободу,
відстоюють непохитність і силу нашого народу?!
Їх тил має бути таким же!
Мужнім, сильним і благородним щодня,
кожну секунду за їхню відданість українській землі!!!", - написала дружина Ткача під роликом.
Нагадаємо, трагедія у родині Юрія Ткача з "Квартал 95", дружина гумориста поділилася горем
Також Politeka повідомляла, що дружина Ткача із "Квартал 95" показала, як повітряні тривоги добивають нервові клітини.
А ще Politeka писала, що Ткач із "Квартал 95" розсмішив, як намагався знайти альтернативну електроенергію під час блекауту.