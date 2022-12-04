Жена Юрия Ткача из "Квартал 95" Виктория попала в конфуз во время записи ролика.

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский актер и юморист, который стал звездой "Квартал 95". Знаменитость женился на танцовщице Виктории, которая родила дочь Лизу. Жена Ткача, как и звёздный муж, активно ведет свой блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Виктория показала кадры, где ей не удалось записать видео к фанатам.

"Ну что, любимая страна, я "до вам...". Чего "до вам", если "до вас", - сказала Виктория. Также звезда показала, как сделала еще несколько ошибок во время обращения, а еще раз Лиза перебила запись кашлем. Видимо, Виктории пришлось сделать множество дублей, чтобы сделать обращение к фанатам на украинском языке.

А до этого Виктория показала дочь, которая пошла во второй класс.

"Уже второй класс.

Благодаря нашим ВСУ

мы можем учиться офлайн !

За полгода войны

как-то потерялось чувство времени!

А сегодня вроде бы обновилось.

Обновилось понимание,

что за эти полгода,

наши дети стали взрослее не просто на 6 месяцев,

а на целое чувство мудрости!!!", - написала звезда.

Напомним, дочь Ткача из "Квартал 95" впечатлила своим талантом, украинцы в восторг

А еще Politeka сообщала, что жена Ткача из "Квартал 95" призналась, как учится дочери в элитной школе

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