Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский актер и юморист, который стал звездой "Квартал 95". Знаменитость женился на танцовщице Виктории, которая родила дочь Лизу. Жена Ткача, как и звёздный муж, активно ведет свой блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Виктория показала кадры, где ей не удалось записать видео к фанатам.
"Ну что, любимая страна, я "до вам...". Чего "до вам", если "до вас", - сказала Виктория. Также звезда показала, как сделала еще несколько ошибок во время обращения, а еще раз Лиза перебила запись кашлем. Видимо, Виктории пришлось сделать множество дублей, чтобы сделать обращение к фанатам на украинском языке.
А до этого Виктория показала дочь, которая пошла во второй класс.
"Уже второй класс.
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Обновилось понимание,
что за эти полгода,
наши дети стали взрослее не просто на 6 месяцев,
а на целое чувство мудрости!!!", - написала звезда.
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