Жена Юрия Ткача из "Квартал 95" Виктория показала подросшую дочь Лизу, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист, который стал звездой "Квартал 95". Знаменитость женат на танцовщице Виктории, которая родила звездному мужу дочь Лизу. Девочка уже ходит во второй класс и родители активно хвастаются талантами ребенка в своих блогах. А в этот раз Виктория поделилась видео, где Лиза танцевала в ванной.

"Лиза и ее начало 2023 года", - написала Виктория под видео.

Фанаты, включая жену Евгения Кошевого и танцовщицу Илону Гвоздеву, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Здесь ее красота, на цыганскую похожа";

"Боже, это же копия Юры";

"Отец и его невероятные таланты. Говорят, на детях гениев природа отдыхает, а здесь ничего она не отдохнула, а наоборот";

"Это определенное начало не только Лизы, но и большинству людей";

"Гены не блохи, не перескакивают".

А до этого Виктория показала, как Лиза зажигала на улице.

"Это видео для тех,

кто упал духом и

не может собрать себя в кучу чтобы подняться!)))

Эй, друзья, наши ВСУ для кого каждый день борются за свободу и свободу,

отстаивают несгибаемость и силу нашего народа?!

Их тыл должен быть таким же!!!

Мужественным, сильным и благородным каждый день,

каждую секунду за их преданность украинской земле!!!", - написала жена Ткача под роликом.

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