Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист, который стал звездой "Квартал 95". Знаменитость женат на танцовщице Виктории, которая родила звездному мужу дочь Лизу. Девочка уже ходит во второй класс и родители активно хвастаются талантами ребенка в своих блогах. А в этот раз Виктория поделилась видео, где Лиза танцевала в ванной.
"Лиза и ее начало 2023 года", - написала Виктория под видео.
Фанаты, включая жену Евгения Кошевого и танцовщицу Илону Гвоздеву, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Здесь ее красота, на цыганскую похожа";
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"Боже, это же копия Юры";
"Отец и его невероятные таланты. Говорят, на детях гениев природа отдыхает, а здесь ничего она не отдохнула, а наоборот";
"Это определенное начало не только Лизы, но и большинству людей";
"Гены не блохи, не перескакивают".
А до этого Виктория показала, как Лиза зажигала на улице.
"Это видео для тех,
кто упал духом и
не может собрать себя в кучу чтобы подняться!)))
Эй, друзья, наши ВСУ для кого каждый день борются за свободу и свободу,
отстаивают несгибаемость и силу нашего народа?!
Их тыл должен быть таким же!!!
Мужественным, сильным и благородным каждый день,
каждую секунду за их преданность украинской земле!!!", - написала жена Ткача под роликом.
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