Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але пізніше сама повернулася до України.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка вразила кадрами, на яких Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний особисто підписав для неї та її чоловіка постер.

"Найкращий подарунок нам з Захуром на Різдво! Дякуємо, пане Головнокомандувачу!💛💙", — написала Камалія під світлинами.

Українці в коментарях радіють за співачку та висловлюють своє захоплення Залужним:

"Це заслужений автограф, Ви стільки робите для наших захисників🙌🔥🙌❤️ я теж мрію про такий подарунок, він для мене був би найціннішим";

"Це заслужено !!!Дякую за все, що Ви робите для Украіни та її перемоги !!!🔥";

"Дякуємо Богу за найкращого генерала😍";

Додамо, нещодавно Камалія їздила в Пакистан, де дала серію концертів, щоб допомогти зібрати кошти для постраждалих від жахливої повені на батьківщині свого чоловіка, а потім нарешті возз'єдналася з родиною.

Нагадаємо, найбагатша співачка України Камалія несподівано попросила про допомогу.

Як повідомляла Politeka, найбагатша співачка України Камалія покрасувалася перед українцями з новою піснею.

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України Камалія здивувала незвичайним фото з чоловіком-мільярдером.