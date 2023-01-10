Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но позже сама вернулась в Украину.
В этот раз на своей странице в Instagram артистка поразила кадрами, на которых Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично подписал для нее и ее мужа постер.
"Лучший подарок нам с Захуром на Рождество! Спасибо, господин Главнокомандующий! 💛💙", - написала Камалия под фотографиями.
Украинцы в комментариях радуются за певицу и выражают свое восхищение Залужным:
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"Это заслуженный автограф, Вы столько делаете для наших защитников 🙌🔥🙌❤️ я тоже мечтаю о таком подарке, он для меня был бы самым ценным";
"Это заслуженно !!! Спасибо за все, что Вы делаете для Украины и ее победы !!!🔥";
"Спасибо Богу за лучшего генерала😍";
Добавим, недавно Камалия ездила в Пакистан, где дала серию концертов, чтобы помочь собрать средства для пострадавших от ужасного наводнения на родине своего мужа, а потом наконец-то воссоединилась с семьей.
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