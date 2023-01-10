Відома українська ведуча та актриса Лілія Ребрик розповіла про роботу фонду, який вона заснувала разом зі своїм чоловіком Андрієм Диким.

На своїй сторінці в Instagram артистка зізналася, що вони тепер не мають свят, вихідних чи пауз.

"Працюємо: читаємо всі листи, вивчаємо документи, шукаємо як допомогти. Я людина емпатична і від кожної прочитаної історії у мене крається серце. Інколи люди пишуть навіть без запитів: просто, щоб з кимось поділитися своїм лихом, щоб хтось розділив з ними біль, щоб усвідомити, що ти у своїй трагедії несамотній. Це велика довіра для мене особисто як засновниці фонду. І водночас - велика відповідальність!", — пише Лілія Ребрик

Акторка додала, що робота в фонді дуже кропітка і нелегка та закликала українців робити свої внески.

"Наші з командою часто навіть нічні пошуки спонсорів і донатів, листування, складання списків посилок і радість, коли ти допоміг людині - все це лишається "за кадром". Час важкий і ми розуміємо, що допомагати стає важче і важче. Але попри все знаємо, що не залишимо наодинці людей із бідою, бо небайдужих - тисячі. Дякуємо кожному, хто допомагає! І закликаємо - відкривати свої серця для добрих справ!", — наголосила Ребрик.

Лілія Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ", а тепер також веде нову програму "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

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