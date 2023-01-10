Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала о работе фонда, который она основала вместе со своим мужем Андреем Диким.

На своей странице в Instagram артистка призналась, что у них теперь нет праздников, выходных или пауз.

"Работаем: читаем все письма, изучаем документы, ищем как помочь. Я человек эмпатичный и от каждой прочитанной истории у меня разрывается сердце. Иногда люди пишут даже без запросов: просто, чтобы с кем-то поделиться своей бедой, чтобы кто-то разделил с ними боль, чтобы осознать, что ты в своей трагедии не одинок. Это большое доверие для меня лично как основательницы фонда. И одновременно большая ответственность!", — пишет Лилия Ребрик

Актриса добавила, что работа в фонде очень кропотливая и нелегкая и призвала украинцев делать свои взносы.

"Наши с командой часто даже ночные поиски спонсоров и донатов, переписка, составление списков посылок и радость, когда ты помог человеку - все это остается "за кадром". Время тяжелое и мы понимаем, что помогать становится труднее и труднее. Но несмотря ни на что знаем, что не оставим наедине людей с бедой, потому что неравнодушных - тысячи. Спасибо каждому, кто помогает! И призываем - открывать свои сердца для добрых дел!", - подчеркнула Ребрик.

Лилия Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока он в июле не прекратил свое вещание. Позже она стала ведущей проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ", а теперь также ведет новую программу "Дождусь", где помогает встретиться людям, которых разлучила война.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.