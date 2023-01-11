Оля Цибульська нагадала українцям, що саме через росіян сьогодні в нашій країні гинуть не лише дорослі, а й діти.

Співачка Оля Цибульська розгнівалася на українських слухачів, які продовжують просувати в чартах артистів із росії. Виконавницю образило те, що на десятому місяці війни деякі українці досі підтримують співаків із країни-агресорки: дивляться їхні кліпи на YouTube та слухають пісні на стрімінгових платформах. Обурювальною реакцією зірка поділилася в Instagram.

Виконавиця показала, що серед трендів в українських чартах досі можна зустріти INSTASAMKA чи інших артистів із Росії.

"От музичні топ-чарти, які я отримала вчора. Ці чарти на стрімінгах формуються від реальних прослуховувань. І поки нам на голову летять ракети з росії, наш слухач обирає місцеву інстасамку? Ви серйозно?", - звернулася до українців Оля Цибульська.

Оля Цибульська нагадала українцям, що саме через росіян сьогодні в нашій країні гинуть не лише дорослі, а й діти.

"Невже ми живемо у паралельних світах? Вона сплачує податки з прослуховувань на території України до російської скарбниці! Потім ці пісні падають на голову ракетами! Коли дійде?", - обурилася Цибульська.

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