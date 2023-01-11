Певица Оля Цибульская рассердилась на украинских слушателей, которые продолжают продвигать в чартах артистов из россии. Исполнительницу обидело то, что на десятом месяце войны некоторые украинцы до сих пор поддерживают певцов из страны-агрессорки: смотрят их клипы на YouTube и слушают песни на стриминговых платформах. Возмутительной реакцией звезда поделилась в Instagram.
Исполнительница показала, что среди трендов в украинских чартах до сих пор можно встретить INSTASAMKA или других артистов из рф.
"Вот музыкальные топ-чарты, которые я получила вчера. Эти чарты на стримингах формируются от реальных прослушиваний. И пока нам на голову летят ракеты из россии, наш слушатель выбирает местную инстасамку? Вы серьезно?", — обратилась к украинцам Оля Цибульская.
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Оля Цибульская напомнила украинцам, что именно из-за россиян сегодня в нашей стране погибают не только взрослые, но и дети.
"Неужели мы живем в параллельных мирах? Она платит налоги с прослушиваний на территории Украины в российскую казну! Потом эти песни падают на голову ракетами! Когда дойдет?", — возмутилась Цибульская.
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