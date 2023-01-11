Анатолій Анатоліч пригадав, скільки часу кожен із них проводить у Європі на відпочинку чи скільки нерухомості має в Америці.

Днями РНБО запровадила санкції проти культурних діячів росії та зрадників України, які підтримують війну та поширюють пропаганду. Український телеведучий Анатолій Анатоліч пояснив в Інстаграм, що санкції РНБО, нібито байдужі до російських культурних діячів та зрадників України, обіцяють їм проблеми не лише в нашій країні, а й за кордоном.

Анатолій Анатоліч заявив, що американці та європейці не мають часу розбиратися, хто ці 119 осіб, тому вони прислухаються до думки президента України Володимира Зеленського, який підписав санкції. Тому ведучий упевнений, що США та Європа слідом за Україною теж запровадять проти цих артистів санкції. Тому вони вдарять набагато сильніше, ніж вони гадають.

"Коли ці санкції ввели, багато хто сказав: "Що нам ці санкції". Типу їм все одно. Дуже скоро європейські та американські санкції торкнуться цих артистів. Американці чи європейці не мають часу розбиратися, хто такий Харатьян, Лазарєв чи Мілявська, тому вони керуються списками українських санкцій. Тому що вони нам довіряють, вони знають, що якщо ми запровадили санкції проти Кіркорова та Лазарєва, – значить це два поці", – почав Анатолій Анатоліч.

Він пригадав, скільки часу кожен із них проводить у Європі на відпочинку чи скільки нерухомості має в Америці.

"Коли вони кажуть, що санкції їм до ж*пи, ви ж розумієте, що Кіркоров не вилазить з Європи, а Лазарєв - зі Сполучених Штатів. Все дуже просто: ти підонок, як Кіркоров, ти сс*кун, як Баста, або ти поза політикою, як Жанна Бадоєва – ти вигрібатимеш", – запевнив Анатолій Анатоліч.

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.