Анатолий Анатолич припомнил, сколько времени каждый из них проводит в Европе на отдыхе или сколько недвижимости имеет в Америке.

На днях СНБО внедрил санкции против культурных деятелей рф и предателей Украины, которые поддерживают войну и распространяют пропаганду. Украинский телеведущий Анатолий Анатолич пояснил в Инстаграм, что санкции СНБО, якобы безразличные российским культурным деятелям и предателям Украины, сулят им проблемы не только в нашей стране, но и за рубежом.

Анатолий Анатолич заявил, что у американцев и европейцев нет времени разбираться, кто эти 119 человек, поэтому они прислушиваются к мнению подписавшего санкции президента Украины Владимира Зеленского. Потому ведущий уверен, что США и Европа вслед за Украиной тоже введут против этих артистов санкции. Потому они ударят гораздо сильнее, чем они думают.

"Когда эти санкции ввели, многие сказали: "Что нам эти санкции". Типа им все равно. Очень скоро европейские и американские санкции коснутся этих артистов. У американцев или европейцев нет времени разбираться, кто такой Харатьян, Лазарев или Милявская, поэтому они руководствуются списками украинских санкций. Потому что они нам доверяют, они знают, что если мы ввели санкции против Киркорова и Лазарева, – значит это два поца", – начал Анатолий Анатолич.

Он припомнил, сколько времени каждый из них проводит в Европе на отдыхе или сколько недвижимости имеет в Америке.

"Когда они говорят, что санкции им до ж*пы, вы же понимаете, что Киркоров не вылезает из Европы, а Лазарев – из Соединенных Штатов. Все очень просто: ты подонок, как Киркоров, ты сс*кун, как Баста, или ты вне политики, как Жанна Бадоева – ты будешь выгребать", – заверил Анатолій Анатолич.

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.