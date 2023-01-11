Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірковий шеф-кухар розповів, як приготувати ідеальну щедру кутю на будь-який смак.

"Найкраща кутя, як відомо, — та, що приготовлена власноруч з любов'ю. Водночас кутя, як і борщ, у кожного кухаря та господині виходить по різному, а рецепти передаються з покоління в покоління ✍️ Сьогодні хочу поділитися трьома перевіреними методами приготування куті, а також ще одним секретним бонусним рецептом до Щедрого Вечора. Якщо ще не знайшли ідеальний рецепт солодкої куті, мерщій на кухню з моїми рецептами. Гарантую, вам сподобається!", — радить Ектор Хіменес-Браво.

Усі грамовки та інструкції з приготування зірка "Мастер Шеф" опублікував у вигляді зручних картинок. Він запропонував рецепти і на основі і пшениці, і перловки, і рису, а також додав оригінальних смаків за рахунок лікеру, вершків, кокосового молока, фісташок і манго.

1. Рисова кутя з маком:

2. Традиційна кутя з перловки з вершками:

3. Пшенична кутя з лікером:

4. Кокосова кутя для тих, хто любить нові смаки:

"P.S. Не забудьте про бонусний рецепт. Він вас неодмінно порадує!", — наголосив Хіменес-Браво.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

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