В этот раз на своей странице в Instagram звездный шеф-повар рассказал, как приготовить идеальную щедрую кутью на любой вкус.

"Лучшая кутья, как известно, — та, что приготовлена собственноручно с любовью. В то же время кутья, как и борщ, у каждого повара и хозяйки выходит по разному, а рецепты передаются из поколения в поколение ✍️ Сегодня хочу поделиться тремя проверенными методами приготовления кутьи , а также еще одним секретным бонусным рецептом к Щедрому Вечеру. Если еще не нашли идеальный рецепт сладкой кутьи, скорее на кухню с моими рецептами. Гарантирую, вам понравится!", - советует Эктор Хименес-Браво.

Все граммовки и инструкции по приготовлению звезда "Мастер Шеф" опубликовал в виде удобных картинок. Он предложил рецепты и на основе и пшеницы, и перловки, и риса, а также добавил оригинальные вкусы за счет ликера, сливок, кокосового молока, фисташек и манго.

1. Рисовая кутья с маком:

2. Традиционная кутья из перловки со сливками:

3. Пшеничная кутья с ликером:

4. Кокосовая кутья для тех, кто любит новые вкусы:

"PS. Не забудьте о бонусном рецепте. Он вас непременно порадует!", - подчеркнул Хименес-Браво.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.