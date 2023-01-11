В этот раз на своей странице в Instagram звездный шеф-повар рассказал, как приготовить идеальную щедрую кутью на любой вкус.
"Лучшая кутья, как известно, — та, что приготовлена собственноручно с любовью. В то же время кутья, как и борщ, у каждого повара и хозяйки выходит по разному, а рецепты передаются из поколения в поколение ✍️ Сегодня хочу поделиться тремя проверенными методами приготовления кутьи , а также еще одним секретным бонусным рецептом к Щедрому Вечеру. Если еще не нашли идеальный рецепт сладкой кутьи, скорее на кухню с моими рецептами. Гарантирую, вам понравится!", - советует Эктор Хименес-Браво.
Все граммовки и инструкции по приготовлению звезда "Мастер Шеф" опубликовал в виде удобных картинок. Он предложил рецепты и на основе и пшеницы, и перловки, и риса, а также добавил оригинальные вкусы за счет ликера, сливок, кокосового молока, фисташек и манго.
1. Рисовая кутья с маком:
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Самая богатая певица Украины похвасталась подарком от Залужного: "Спасибо, господин Главнокомандующий!"
Митрополиту УПЦ МП грозит до 8 лет лишения свободы: что СБУ нашла во время обысков
"Черный бумер уже не тот": судью Х-Фактора Серегу увидели с автоматом в Беларуси
Звезда "1+1" Падалко поделилась трагическим известием: "Его тело смогли идентифицировать..."
2. Традиционная кутья из перловки со сливками:
3. Пшеничная кутья с ликером:
4. Кокосовая кутья для тех, кто любит новые вкусы:
"PS. Не забудьте о бонусном рецепте. Он вас непременно порадует!", - подчеркнул Хименес-Браво.
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.