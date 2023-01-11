Молода дружина Віктора Павлика похвалилася талантом чоловіка та свої на відпочинку, привертаючи увагу.

Як повідомляє Politeka.net , Катерина Репяхова живе разом із Павликом і всіляко висміює критику на свою адресу. І хоча дівчина робить все заради привернення уваги, вона щоразу відповідає хейтерам, які критикують її сім'ю.

Катерина молодша за артиста майже на тридцять років, для нього цей шлюб став уже четвертим. Сама Репяхова встигла влаштувати скандал на публіці, посваритися з колишньою дружиною Павлика і навіть подала на неї до суду, бажаючи обілити своє ім'я.

Після того, як Павлика поряд із Катериною почали називати дідом, вона намагалася довести, що артист цілком молодий, на її думку.

«Співали разом 😇» - пише Репяхова.

У мережі діляться думкою:

«Запишіть разом якийсь хіт новий, це буде феєрично 😍; Пісня красива, але та краса, що позаду вас?)))))

Добре, настав час пробувати і вам Катя щось співати разом, а потім і Михасик підтягнеться; Які ви круті 🔥😍; Дуже красиво 🔥😍; Дуже гарна пісня;

Які класні ❤️Щастя вам ❤️; Такі класні 😍; Дуже добре. Ви молодці".

При цьому Репяхова не любить, коли її критикують у мережі. І хоча кадри дівчина виставляє на загальний огляд, критику вона завжди помічає, особливо у своїх Сторі.

Після масових зауважень про відео Павлика та Репяхової сама дівчина не стала мовчати. На відпочинку в горах вона вирішила показати артиста і саркастично написала: "Мій красень та мій дідусь".

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