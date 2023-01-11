Молодая жена Виктора Павлика похвалилась талантом мужа и свои на отдыхе, привлекая внимание.

Как сообщает Politeka.net, Катерина Репяхова живет вместе с Павликом и всячески вісмеивает критику в свой адрес. И хотя девушка делает все ради привлечения внимания, она каждый раз отвечает хейтерам, критикующим ее семью

Катерина младше артиста почти на тридцать лет, для него этот брак стал уже четвертым. Сама Репяхова успела устроить скандал на публике, разругаться с бывшей женой Павлика и даже подала на нее в суд, желая обелить свое имя.

После того, как Павлика рядом с Катериной начали называть дедом, она пыталась доказать, что артист вполне молод, по ее мнению.

«Спели вместе 😇» - пишет Репяхова.

В сети делятся мнением:

«Запишите вместе какой-нибудь хит новый, это будет феерично😍; Песня красивая, но та красота, что позади вас ?)))))

Хорошо, пора пробовать и вам Катя что-то вместе петь, а потом и Михасик подтянется; Какие вы крутые🔥😍; Очень красиво🔥😍; Очень хорошая песня;

Какие классные ❤️Счастье вам ❤️; Такие классные😍; Очень хорошо. Вы молодцы».

При этом Репяхова не любит, когда ее критикуют в сети. И хотя кадры девушка выставляет на всеобщее обозрение, критику она всегда подмечает, особенно в своих Стори.

После массовых замечаний о видео Павлика и Репяховой, сама девушка не стала молчать. На отдыхе в горах она решила показать артиста и саркастично написала: "Мой красавец и мой дедуля".

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