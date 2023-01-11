Знаменита українська виконавиця Тіна Кароль у новій фотосесії у чорно-червоних тонах наголосила на своїй привабливості.

Популярна виконавиця Тіна Кароль вирішила знятися у новій фотосесії, яка підкреслила її любов до класичних вбрань та образів. Причому стриманий образ цього разу продовжує отримувати компліменти.

Під час війни Тіна не перестає дивувати шанувальників своїми образами. Причому артистка віддає перевагу класичним образам і уникає непотрібної відвертості та відкритості на кадрах.

Зірка не любить міні і цього разу в чорному костюмі Кароль виглядала досить суворо, проте саме вбрання здивувало українців. Зірка приміряла довге чорне пальто від українського бренду AMG. Пальто із нової колекції коштує 2500 доларів (100 тисяч гривень).

У чорному вбранні Тіна Кароль позувала на червоному тлі.

"Моя маленька чарівна принцеса, вдалого гарного настрою, і бережіть себе" - пишуть у мережі.

Ролик, у якому Кароль співає поруч із військовослужбовцем, викликав бурхливу реакцію. Українці вирішили обговорити не лише образ знаменитості, а ще й її манеру виконання.

«Тіна Кароль в Протез-Фондування зимового gala в Міннеаполіс» - сказано в описі.

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