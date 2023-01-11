Знаменитая украинская исполнительница Тина Кароль в новой фотосессии в черно-алых тонах подчеркнула свою привлекательность.

Популярная исполнительница Тина Кароль решила сняться в новой фотосессии, которая подчеркнула ее любовь к классическим нарядам и образам. Причем сдержанный образ в этот раз все еще продолжает получать комплименты.

Во время войны Тина не перестает удивлять поклонников своими образами. Причем артистка предпочитает классические образы и избегает ненужной откровенности и открытости на кадрах.

Звезда не любит мини и в этот раз в черном костюме Кароль выглядела довольно строго, однако сам наряд удивил украинцев. Звезда примерила длинное черное пальто от украинского бренда AMG. Пальто из новой коллекции стоит 2500 долларов (100 тысяч гривен).

В черном наряде Тина Кароль позировала на красном фоне.

«Моя маленькая очаровательная принцесса, удачного хорошего настроения, и берегите себя» - пишут в сети.

Ролик, в котором Кароль поет рядом с военнослужащим, вызвал бурную реакцию. Украинцы решили обсудить не только образ знаменитости, но еще и ее манеру исполнения.

«Тина Кароль в Протез-Фондирование зимнего gala в Миннеаполис» - сказано в описании.

Напомним, кума Лорак Подкопаева обратилась к украинцам из Америки.

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