Відома співачка Злата Огневич показала кілька кадрів із відпочинку, куди вирушила зовсім недавно. Артистка вирішила більше дізнатися про українську культуру та спадщину на Закарпатті, а також представила кілька цікавих кадрів.
На атмосферних фото Злата написала свої коментарі: «А це із кіно «Тіні забутих предків». Має понад 100 міжнародних нагород. Входить до 20 найкращих фільмів усіх часів, «Тіні забутих предків» вивчають в Оксфорді та в Гарварді».
Після Злата показала, як спробувала сили на давньому українському інструменті: «Поки що дула, мало не тріснула! Полонина, гой! Щоб трембіта була дзвінка, гуцули змочують її горілкою» - поділилася Злата під цікавими кадрами.
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Нагадаємо, після раптових виступів Полякової перед військовими Злата написала:
"Бачу, як поїхали до бійців із концертами зірки, які були майже пів року за кордоном. Як кажуть – краще пізно, ніж ніколи. Дякую, що дали нам відпочити. Сарказм".
За цю цитату Єфосініна та Полякова вчепилися на своєму шоу:
«Є така співачка, коли нас із тобою цькували, дуже класно з цієї теми хайповала. Вона сказала щось на зразок того, що ми поїхали...» - почала Єфросиніна. Прямо імен вони з Поляковою не називали навмисно.
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