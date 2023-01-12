Відома співачка Злата Огневич вразила кадрами з відпочинку, куди нещодавно поїхала та вирішила трохи розслабитись.

Відома співачка Злата Огневич показала кілька кадрів із відпочинку, куди вирушила зовсім недавно. Артистка вирішила більше дізнатися про українську культуру та спадщину на Закарпатті, а також представила кілька цікавих кадрів.

На атмосферних фото Злата написала свої коментарі: «А це із кіно «Тіні забутих предків». Має понад 100 міжнародних нагород. Входить до 20 найкращих фільмів усіх часів, «Тіні забутих предків» вивчають в Оксфорді та в Гарварді».

Після Злата показала, як спробувала сили на давньому українському інструменті: «Поки що дула, мало не тріснула! Полонина, гой! Щоб трембіта була дзвінка, гуцули змочують її горілкою» - поділилася Злата під цікавими кадрами.

Нагадаємо, після раптових виступів Полякової перед військовими Злата написала:

"Бачу, як поїхали до бійців із концертами зірки, які були майже пів року за кордоном. Як кажуть – краще пізно, ніж ніколи. Дякую, що дали нам відпочити. Сарказм".

За цю цитату Єфосініна та Полякова вчепилися на своєму шоу:

«Є така співачка, коли нас із тобою цькували, дуже класно з цієї теми хайповала. Вона сказала щось на зразок того, що ми поїхали...» - почала Єфросиніна. Прямо імен вони з Поляковою не називали навмисно.

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