Известная певица Злата Огневич впечатлила кадрами из отдыха, куда недавно уехала и решила немного расслабиться.

Известная певица Злата Огневич показала несколько кадров из отдыха, куда отправилась совсем недавно. Артистка решила побольше узнать об украинской культуре и наследии на Закарпатье, а также представила несколько интересных кадров.

На атмосферных фото Злата написала свои комментарии: «А это из кино «Тіні забутих предків». Имеет более 100 международных наград. Входит в 20 лучших фильмов всех времен, «Тіні забутих предків» изучают в Оксфорде и в Гарварде».

После Злата показала, как попробовала силы на давнем украинском инструменте: «Пока дула, чуть не треснула! Полонина, гой! Чтобы трембита звонкая была, гуцулы смачивают ее водкой» - поделилась Злата под интересными кадрами.

Напомним, после внезапных выступлений Поляковой перед военными, Злата написала:

"Вижу, как поехали к бойцам с концертами звезды, которые были почти пол года за границей. Как говорится – лучше поздно, чем никогда. Спасибо, что дали нам отдохнуть. Сарказм".

За эту цитату Ефосинина и Полякова вцепились на своем шоу:

«Есть такая певица, когда нас с тобой травили, очень классно по этой теме хайповала. Она сказала что-то вроде того, что мы уехали...» - начала Ефросинина. Прямо имен они с Поляковой не называли намеренно.

Напомним, экс-подопечная Монатика Лида Ли появилась в компании разведенного Пикалова.

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