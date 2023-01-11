Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала серію знімків із нової фотосесії, на яких постала у незвичайному жіночному образі.

Як видно, на нових знімках Даша показала себе зблизька. Вона з'явилася перед камерою в одязі, яку майже видно за зігнутими перед головою колінами. Зате видно її обличчя з легким макіяжем і пронизливим поглядом, і розкішне волосся, яке м'якими пасмами спадає на плече.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Дні холодні та карти всі складаються". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки, засинаючи її компліментами:

"Ви вийшли на фото дуже красиво, але з ногами (колінами) трохи дивно виглядає".

"Так, глибоко, а, начебто, просто фото. Але ні".

"Дивлюся на вас, Даше, вже довгий час. Підписалася на вас, ще коли ви були вагітні. Ви розквітли з материнством. Ви стали жіночною такою. Вам це йде".

"1 фото, 2 різні ефекти, і як змінюється погляд відразу. Просто вау".

"Ви теж надихаєте зробити собі фотосесію. Умієте красиво позувати і види щоразу феєрично".

"Дуже красиві фото".

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